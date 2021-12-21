懲教所首辦「禪‧攝影」　提升在囚青年身心修養　邀江旻憓任模特兒

懲教署致力提供不同類型輔導協助在囚人士更生，首次在懲教院所內舉辦以「藝術治療」為基礎的攝影班，邀請香港專業攝影師、精研禪修的常霖法師在壁屋懲教所教授一共6堂的「禪‧攝影工作坊」，昨日(20日)更邀請「香港劍后」江旻憓擔任人像攝影模特兒。有參與的在囚人士即場分享心底話，包括在工作坊所學到的知識及心理上的轉變，承諾將來重返社會定必奉公守法，為家人及社會作出補償和貢獻。

是次攝影工作坊不單提升青少年在囚人士對攝影藝術的興趣，同時透過藝術治療協助青少年表達內心感受及陶冶性情，減少被情緒帶着走，提升解決問題的能力，去除激進思想和行為，藉此加強改過自新的決心。在法師指導下，參與的6名青少年在囚人士運用相機在有限空間尋找不同物件拍攝出不同作品，從而啟發他們懂得欣賞不同的美善，減低負面情緒。

常霖法師指出年輕人做事較衝動，不懂多角度思考問題，結果因為執念，遇到困難或明知道是錯也不懂得換個辦法。他希望青少年在囚人士完成工作坊後，當遇到任何問題懂得停一停，讓內在的情緒沈澱。

昨天是課程最後一課的分享講座，除了邀請多名青少年在囚人士的家人出席外，亦邀請法師所創辦「心呼吸」的成員介紹「停一停，用心呼吸」減壓法，讓他們親身體驗，用心覺察自己呼吸以減壓和紓緩情緒的好處。

另外，擔任模特兒的江旻憓亦作出分享，她在第32屆東京奧運會因成績未如理想而曾經相當自責，在隔離檢疫期間，回想早年在常霖法師身上接觸禪修靜坐要訣「停一停，心呼吸」，明白在困難時需要的不只是劍術，還有平靜的心靈，最後成功在全運會擊敗東奧金牌選手奪得銅牌。她以自身經驗勉勵青少年在囚人士，鼓勵他們拋開以往的執念，建立堅毅、勇於接受和挑戰的精神。

其中一名青少年在囚人士阿明（化名）表示，最初以為課程只教授攝影理論和技巧，及後法師教曉他們不要著重如何拍攝完美的相片，而是應觀察物件細節，從不完美中尋找美，法師亦鼓勵所員要接受不完美的自己。他相信法師的指導將令他畢生受用，亦有助離所後積極面對未來，懂得選擇應走的方向。