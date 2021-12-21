男警私吞報失錢包判囚9個月　官斥違反公眾對警隊的信任

駐守機場的男警員疑監守自盜，私自收起市民拾獲後交予警方的錢包，因而被控一項盜竊罪。他不認罪，早前經審訊後被裁定罪名成立，今日(21日)在沙田裁判法院被判即時入獄9個月。裁判官彭亮廷指被告濫用職權及崗位犯案，違反大眾市民及報案人士對警隊的信任，也違反了上司對他的信任。

本案29歲被告馮奕鈞，被控於2019年2月13日，在香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內，偷竊一個價值7,000港元的錢包、及錢包內逾5.6萬港元現金、一張香港身份證和數張銀行卡等，而該些物品屬失主陳振宇所有。

辯方指，被告犯案時26歲，案發至今已有2至3年，纏繞被告一段時間。辯方又呈上19封求情信，親友均讚賞被告為人負責任、樂於助人，今次入獄將使他與妻兒暫時分離。惟裁判官反駁，指被告犯案前應思考後果的嚴重性。

裁判官又指，被告當時是報案室內唯一一名當值警員，他在當值期間私吞該錢包，無疑是監守自盜，絕對屬違反誠信。辯方早前求情指警察是被告夢寐以求的工作，相信被告經過遴選，一定曾經都是一名有抱負、有熱誠、有擔當的警員，但最終他卻濫用職權犯案。裁判官認為不能單以被盜物品的價值或金額作判刑基準，決定以10個月為量刑起點，酌情減刑1個月，最終判被告即時入獄9個月。

案件編號：STCC1101/2020