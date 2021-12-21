國際初中科學奧林匹克復辦　香港學生奪2金4銀　

6名學生代表香港參加第18屆「國際初中科學奧林匹克」，勇奪兩面金牌及四面銀牌，來自聖保羅男女中學的吳淑曦及孫銘陶便在比賽中各贏得一面金牌。而銀牌得主則分別是滬江維多利亞學校的張嘉軒、香港培正中學的蔡浩朗、皇仁書院的麥題鑠及優才（楊殷有娣）書院的黃俊霖。

教育局局長楊潤雄今日(21日)祝賀香港隊在賽事中表現卓越，指香港隊在『國際初中科學奧林匹克』取得優秀成績。教育局會繼續支持科學、科技、工程和數學（STEM）教育，為未來培育更多科技人才和鼓勵他們在創新及科研方面發展。

他又指政府至今共向資優教育基金注資16億元。而資優教育諮詢委員會現正審批2021/22學年有關資優教育基金資助的申請，期望透過優質的校外進階學習課程，讓中小學的資優學生掌握所需的知識、技能和態度，令人才更多元化，更具國際競爭力。

香港隊參加是次比賽的費用由教育局全數資助。香港隊代表在去年的「國際初中科學奧林匹克─香港選拔賽」表現優秀，繼而完成由香港資優教育學苑所提供的科學增益課程。在課程中表現最傑出的學生其後獲選為香港代表，參加本屆的「國際初中科學奧林匹克」。

「國際初中科學奧林匹克」是一項為15歲或以下的中學生而設的科學比賽，內容涵蓋達高中程度的物理、化學及生物，比賽形式包括筆試及科學實驗，當中涉及一些不常見的難題，要求學生具備分析和解難的能力。是項賽事去年因2019冠狀病毒病疫情停辦一年，本屆賽事於12月12日至21日舉行，由阿拉伯聯合酋長國主辦，共有來自70個國家或地區，約320名學生參加。由於疫情，比賽透過在線監督，參賽者於所屬國家或城市參賽，並參與網上活動。