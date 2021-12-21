8宗輸入病例均帶變種毒　1人居太湖山莊　卡塔爾多哈航班禁飛港

本港新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今(21日)新增8宗輸入確診個案，涉及7男1女，年齡介乎11至61歲，均帶變種病毒株，1人由加強監測的A組指明地區抵港，其餘由高風險的A組指明地區抵港。至今本港個案累計12,542宗，另有少於10宗初步確診。至於Omicron個案至今則維持19宗。

上述個案中，個案12541涉及一名54歲女病人，居於大埔大埔頭230A號太湖山莊18A座。她本月15日在香港進行檢測時沒有確診，並於12月16日離開香港前往美國。她從美國乘搭航班CX881於19日抵港，在臨時樣本採集中心證實確診。病人沒有病徵，CT值少於30。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已於19日納入強檢公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在今日或之前接受強制檢測。

另一宗個案涉及帶L452R變種病毒的23歲男子，沒有病徵，本月8日從巴基斯坦經阿聯酋乘搭航班EK384抵港，在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫期間確診。他已於9月9日及10月11日在巴基斯坦接種2劑由內地研發的科興疫苗。

餘下6宗個案的患者均染N501Y，分別由英國、加納和卡塔爾、奧地利、德國等地抵港，4人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果證實確診，餘下的人於檢疫期間確診。當中2名患者已接種3劑疫苗，分別是29歲及61歲男病人。前者接種了2劑由英國研發的阿斯利康疫苗，及1劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗；後者打了2針復必泰疫苗和1針由美國研發的莫德納疫苗。

另外，由於卡塔爾航空營運由卡塔爾多哈飛抵香港的航班(QR818)在7天內，即12月14日至20日，有5名乘客經抵港檢測而確診新冠肺炎，衞生署遂引用《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)禁止卡塔爾航空營運的客機在12月22日至2022年1月4日期間從多哈着陸香港。