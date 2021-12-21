港府繼續「谷針」　明年2月中所有進入政府大樓政府僱員均要打針

港府繼續「谷針」，今日(21日)公布下周二(28日)起進一步收緊所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，並將於明年2月中起在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時所有因工作相關目的進入上述處所的政府僱員，均需出示新冠疫苗接種證明。

港府表示，收緊安排下，仍未接種第1劑新冠疫苗的政府僱員的檢測要求，將由現時每周一檢收緊為每3日一檢，即由本月28日起所進行的核酸檢測，其結果有效期只為3日。一如現時安排，檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。持有有效醫生證明書證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員，亦需每3日到社區檢測中心檢測，亦會繼續以發還費用的方式，全數資助他們的檢測費用。其他仍未接種第1劑疫苗的政府僱員，必須在工作時間以外自費每3日進行檢測。換言之，由明年1月3日起，所有未接種第1劑疫苗的政府僱員均須接受每3日一檢。

此外，政府將於明年2月中在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，除持有有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員外，所有因工作相關目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員均須出示疫苗接種證明。現行進入政府大樓和辦公處所前使用「安心出行」流動應用程式的要求仍然會維持。

港府指政府僱員接種疫苗責無旁貸，無充分健康理由而拒絕接種疫苗將會提高辦公處所的感染風險，如出現確診個案，除了因為須暫停該辦公處所的運作而影響公共服務外，更有機會危及身邊的同事和接觸到的市民，形容是「極不負責任的表現。」目前約96%的政府僱員已接種第1劑疫苗。