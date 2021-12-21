《財政預算案》展開公眾諮詢　陳茂波冀市民齊獻計

新一份財政預算案公眾諮詢正式展開。政府今日（21日）就2022至23年度《財政預算案》展開公眾諮詢。財政司司長陳茂波表示，經歷兩年多的挑戰後，今年以來香港經濟穩步轉好，預計2021年全年經濟增長可達6.4%。展望來年，外圍政經環境仍然複雜多變，全球經濟復蘇步伐不平均、不一致，疫情亦可能時有起伏。

陳茂波又指，在制訂下年度《財政預算案》時，會繼續密切留意內外情況，在有需要時為受影響的企業和市民提供支持、緩減壓力，並會着力鞏固和推動本港經濟的持續復蘇。希望各位就新一份預算案齊齊獻計，踴躍提出意見，攜手建設香港成為更美好的家園。

特區政府設有不同渠道收集市民意見。市民可登入網站（www.budget.gov.hk）瀏覽相關資料，並經該網站、《財政預算案》的Facebook專頁（www.facebook.com/BudgetGovHK）、電郵（budget@fstb.gov.hk）、電話（2810 3768）、傳真（2147 5770）或郵寄（香港添馬添美道2號政府總部24樓財政預算案諮詢支援小組），向政府提出意見。