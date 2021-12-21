逾半人不滿政府表現　63%市民反對林鄭做特首　

香港政府管治團隊任期尚餘半年，施政仍屢受批評，不少市民大失所望。有民意調查結果顯示，逾5成人不滿特區政府表現及不信任政府。至於反對特首林鄭月娥出任特首的人數，仍高達63%。

香港民意研究所於本月9至14日，以電話訪問1,017名市民，在特區政府民望方面，最新調查顯示滿意率為25%，不滿率為56%，滿意率淨值為負31個百分點。而在信任程度方面，市民對特區政府的最新信任比率為39%，不信任比率為50%，信任淨值為負11%。至於市民對現時經濟、民生及政治狀況的評價，市民最新滿意率淨值分別為負24%、負27%及負28%。

特首林鄭月娥的最新民望評分為35.8分，支持率為21%，其反對率高達63%，故此其民望淨值為負42%，此外有34%的受訪者給予林鄭月娥0分。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛直言，特首林鄭月娥及其班子似乎活在一個自我感覺良好的氣泡中，並將低投票率說成勝利，亦將2019年區議會高投票率視為劣質。陳亦指民望數字持續在低水平，但林鄭似乎不將數據放在眼內，惟數據正是一塊「照妖鏡」，反映政府和民意有很大落差，陳又指未來新的管治團隊面對的困難不比現時少。