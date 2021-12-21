農館變身完成明重開　農家兄妹「米米」「豆豆」同伴遊

西貢蕉坑獅子會自然教育中心的「農館」去年重新策劃變身，漁農自然護理署今日(21日)表示，「農館」經重新打造後，將於明日(22日)重新開放，並有造型可愛的吉祥物「農家兄妹」-「米米」和「豆豆」，他們將引領訪客參觀展館，介紹本地農業發展、相關科技的應用，以及其多元性及可持續性。

館內全新設計的互動展品和遊戲旨在激發學生對農業科學的興趣，並以「食物及農業教育」為主題，透過市民日常接觸的食品連結本地農業生產，除提升學習成效，亦可推廣本地農業。

「農館」設有本地優質蔬果和昆蟲模型、模擬有機耕作農田及大型互動投影和體感遊戲等。其中，「種子成長記」運用全息投影技術，將種植番茄的整個過程(包括播種、長苗和收成)逐步呈現訪客眼前。同時，館內亦提供可作幼兒及中小學科學教學用途的資料。

此外，「農館」亦透過室內多層式水耕栽培展品和有關農業機械的影片，展示本地現代化農業如何可善用土地及通過農業機械化減省人手。漁護署希望藉此刺激新一代對發展本地農業的想像力，吸引他們投身本地農業。