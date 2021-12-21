電費與菜價持續加價　11月通脹率微升至1.2%

11月的基本通脹率為1.2%，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大。

隨經濟持續復甦，政府統計處今日(21日)公布，11月份的整體消費物價與1年前同月比較，上升1.8%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，11月的基本通脹率為1.2%，較10月時1.1%稍高，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大，以及資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，電力、燃氣及水價格在11月份錄按年升幅最高，升31.1%；其次為衣履，升6.7%；交通亦升5.3%，而外出用膳及外賣與基本食品亦分別升2.5%與1.9%。而煙酒和住屋價格均按年下跌0.6%。

以今年首11個月合併計算，綜合消費物價指數較1年前同期上升1.5%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅則分別為2.8%、0.9%及0.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為0.5%、0.8%、0.3%及0.5%。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由10月的1.1%微升至11月的1.2%。雖然能源相關項目價格的按年升幅進一步擴大，以及個別項目，如衣履和交通的價格升幅較明顯，但其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。鑑於進口價格顯著上升和經濟持續復甦，通脹壓力料將進一步增加，但由於本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控。