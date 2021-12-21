機構中環海濱辦跨年演唱會　部分門票收益捐予演出製作業

新冠疫情緩和，今年除夕晚上，除了銅鑼灣或西九演唱會倒數外，市民可有多個選擇。有機構在當晚舉辦跨年演唱會，並指將會有超過600架無人機作維港倒數大型匯演，包括拼砌成數字，與市民到數。主辦單位預計能容納16,000人。

籌辦機構表示，受到疫情影響，各行各業都受到巨大衝擊，需要花費大量的時間修補疫情造成的傷害。主辦單位邀得歌手陪市民跨年，呼籲港人凝聚力量互相支持，並創造工作機會，以及為演出及製作行業紓困。

機構指，演唱會的門票收益扣除成本後將一定份額捐贈給「香港現場演出及製作行業協會」，幫助疫情期間沒有工作和收入的業內人士，以此可以吸引更多相關文化藝術活動的舉辦，讓更多的文化藝術工作者回到屬於他們的工作崗位。

主辦單位指，會送出1,000張贊助活動門票，由慈善機構派發予部分低收入、弱勢家庭等社群。而為配合防疫要求，觀眾入場時需使用安心出行及量度體溫，表演期間必須全程帶上口罩，並且不准飲食。

被問到是否與旅發局的倒數競爭，主辦單位負責人陳影彤表示，上年已舉行同類活動，並指今年為了保障觀眾的安全，調整了無人機的數量，由1,000部減至600部，並且進行多次測試，避免無人機墮下的情況發生。