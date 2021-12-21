夫確診後訛稱在森林露營無見人　英婦判社服令

一名英籍女投資顧問，在其丈夫於今年3月確診新冠肺炎後，向衞生署人員聲稱她與2個兒子和菲傭在森林露營。惟衞生署人員翻查閉路電視後，發現4人在丈夫確診後5天內，曾坐的士來回香港仔渡輪碼頭。她因此被票控2項使他人蒙受感染的危險、及1項向授權人員提供虛假資料罪。她早前承認罪名，今天（21日）在九龍城裁判法院被判240小時社會服務令。案情透露，被告當時向衞生署人員堅稱駕車前往赤柱露營5天，期間沒有接觸過其他人，更稱如有懷疑，大可檢查她的水母傷口。

43歲英籍被告Bigos Ecaterina持香港身份證，報稱投資顧問。案情透露，被告丈夫於今年3月14日被驗出對新冠病毒呈陽性反應，屬於Ursus Fitness群組個案之一，被告、其分別5歲和6歲的2名兒子及同住的48歲菲傭，一起被列為緊密接觸者。

衞生署人員於3月15日透過WhatsApp及電郵聯絡被告，但被告到3月19日才回覆，表示4人在森林中露營，翌日（20日）才回堅尼地城的家，被送到荃灣一間酒店隔離至28日。被告向衞生署人員表示，4人於16日出發露營，她駕駛私人露營車前往赤柱，至3月20日返回家中。被告堅稱4人自攜食物，沒有接觸過其他人，又表示如果有所懷疑，衞生署人員可檢查她被水母弄傷的傷口。

惟衞生署個案追蹤辦公室人員翻查閉路電視後，發現被告從未駕駛露營車，反而在3月16日及20日，她與2子及菲傭曾乘坐的士，分別往返香港仔渡輪碼頭。另外鴨脷洲海旁道的閉路電視，亦拍攝到4人行蹤。

案件編號：ESS 32416 ,32418 ,32420/2021