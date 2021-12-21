男子賢學思政街站外批踭襲警　罪成還押候判

已解散的學生組織「賢學思政」今年2月在旺角擺街站，警方到場戒備。現場一名男子疑向警方指稱「你哋玩哂啦！」，一名警長上前打算截查時，疑遭男子用手肘襲擊。涉案男子否認襲警罪，案件經審訊後，今天（21日）在西九龍裁判法院裁決，有暴動案底的男子被裁定襲警罪名成立，須還押至明年1月10日判刑。

29歲被告鄧浩賢，被控於2021年2月28日在旺角豉油街與西洋菜南街交界，襲擊在正當執行職務的警長林少安。裁判官鄭念慈指，現場影片拍到被告口罩有郁動，確定「你哋玩哂啦！」是由被告說出。事主警長當時雖未宣布拘捕被告，但曾叫被告留在橙帶限制區內，不過被告選擇轉身離開，事主便從後環抱被告，被告就向事主「批踭」，因此令事主胸口痛。裁判官指片段拍到被告激動反抗，身體左搖右擺，雖拍不到被告以右手肘批中事主胸口的一刻，但情形與事主所講的脗合，故不相信被告意外撞到被告的說法，裁定他罪名成立。

辯方求情指，被告自小缺乏家庭溫暖，需借住不同親戚家中，同時患有過度活躍症，說話衝動。辯方續指，警方當時沒有即時拘捕被告，亦無禁止被告行動，可見雙方當時都時情緒激動。但被告沒有挑釁警方，而是選擇轉身離開，避免爭執升級，最終2人出現身體接觸時，被告只是選擇推開事主，而非毆打他。辯方希望法庭考慮事主沒有明顯傷勢，被告就有受傷，及已吸取大教訓，而酌情輕判。裁判官最終決定先為被告索取社會服務令及感化官報告再判刑，但明言打算判監，故將被告收押候判。

案件編號：WKCC 2241/2021