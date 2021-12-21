第3季接8367宗公共交通投訴　的士個案較去年同期飆逾倍

公共交通的服務質素不符市民期望，交通諮詢委員會今日(21日)公布，轄下的交通投訴組今年第3季度報告，7至9月內與公共交通服務有關的投訴達8,367宗，較上季6,732宗急升24%。撇除有1人提出682宗投訴，單季數字仍較去年同期多近1倍。

交通投訴組今年第3季共收到10,344宗投訴及建議，按上季8,268宗升25.4%。當中81%即8,367宗涉及公共交通服務，執法事宜佔14%，其餘投訴則涉及交通情況、道路維修等。

上述的8,367宗公共交通服務投訴中，的士佔2,744宗，按季升31.5%之餘，更較去年同期多逾1倍。當中，絕大部分涉及的士司機違規行為，如濫收車資投訴佔210宗，按季升64%。警方季內處理371宗轉介個案，16名的士司機被法庭裁定違例駕駛，其中1人因拒絕駛達目的地而被罰款1,000港元；1人涉兜路而被罰款800港元；1人涉及拒載而被罰款500港元；另有1名士司機則因未有展示司機證，被罰300港元。

涉及專營巴士的投訴則按季升24.4%至3,571宗；非專營巴士升9%至87宗；公共小巴升16.7%至1,740宗。

今年首9個月合計，有關公共交通司機駕駛行為不當的投訴已多達3,732宗，較去年全年3,389宗多10%。其中，的士個案佔1,527宗，較去年同期升58.4%；專營巴士則升47.2%至1,164宗。