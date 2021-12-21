政Whats噏：徐英偉拎假去晨跑　鄭泳舜邀跑馬拉松被嘲太多肉

立法會換屆選舉告一段落，唔單止各候選人可以休息，民政事務局局長徐英偉(Caspar)今日(21日)喺Facebook貼文話自己都拎假唞下，仲晨咁早走去跑步。熱愛跑步嘅議員鄭泳舜(Vincent)就留言話下年可以一齊報馬拉松添啊，但有網友留言笑Vincent「你太多肉，要減」。

Caspar喺貼文話差唔多兩年幾第一次可以一朝早起身去跑步，唔使趕住去開會、唔係救緊火同唔使諗橋做宣傳，仲特登落標籤話「唔係一早起身謝票」。Vincent見到貼文即留言想拉埋佢一齊跑馬拉松，但Caspar似乎冇乜興趣，即婉拒話「喺終點頒獎畀你」。亦有人話「不忘做運動減下」，佢就回覆話「的確要，最緊要扣兩粒鈕，因為一粒鈕有少少爆」啊！

之不過，話就話放假，但Caspar似乎都係放唔低公務，跑完步之後竟然去咗視察政府資訊站。佢及後又再貼文，話由於心掛掛所以落區睇吓「港康碼」暨「安心出行」資訊站安排成點喎，仲話已經分唔到係working（工作）定係holiday（假期）喎。