港府反駁7國外長及歐盟高級代表聲明　稱罔顧事實用心不良

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國外長和美國國務卿等7國，以及歐洲聯盟（歐盟）高級代表，就本港立法會選舉結果發表聯合聲明，嚴重關注香港選舉制度的民主成分受到侵蝕。特區政府今日(21日)強烈反駁有關聲明，表示堅決反對這7個國家及歐盟作出罔顧事實、歪理抹黑，企圖污衊香港的2021年立法會換屆選舉。而經落實完善選舉制度後的2021年立法會換屆選舉已成功舉行。

政府續指，這7個國家和歐盟代表偏激地誣捏一國兩制被削弱，暴露了他們的用心不良，刻意作政治攻擊。另外，特區政府指完善選舉制度令「愛國者治港」原則得以全面落實，確保立法會議員均為愛國愛港及以國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸的人士。

而這次獲選的立法會議員來自不同背景及政治光譜，其多元性彰顯經完善的選舉制度的廣泛代表性及政治包容性。他們分別通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉產生，平衡了香港的整體利益、界別利益和地區利益，立法會選舉保障了均衡參與性。此外，是次選舉的各候選人公開、公平、良性競爭，反映了新選舉制度的公平性和競爭性。

特區政府表示，香港回歸後實行的民主制度，源自於國家《憲法》和《基本法》。完善後的選舉制度在《基本法》附件一及附件二清楚表述，充分展示其合法性、優越性和進步性。新選舉制度在「愛國者治港」原則下體現了廣泛代表性、均衡參與、政治包容和公平競爭，讓選民自由投票作選擇。