選前退黨　梁文廣不吃回頭草

立法會選舉塵埃落定，西九新動力副主席梁文廣，以該牌頭出戰九龍西選區，成功獲得3萬多票當選。不過，過去梁文廣報稱政治聯繫為經民聯，但在選前已退出，進入議會又會如何「埋堆」？。他今日(21日)表示，加入立法會後不會保持經民聯的身份，因為一旦再加入是不合適及對選民不公道，強調會繼續與成功連任的經民聯立法會議員、西九新動力主席梁美芬及重入議會的陳凱欣合作。

梁文廣指會繼續與梁美芬及陳凱欣，以及其他立法會候任議員，就醫療及九龍西發展等議題合作，但不會再保持經民聯的身份。另外，梁文廣亦表示當初預期要取得3萬以上票數才能當選，結果與預期的大致符合。他又指近日會繼續落區謝票，亦指立法會及區議會運作形式完全不同，包括議事規則等，會向資深同事好好學習，亦會參加立法會「速成班」補不足。

梁文廣早前舉行立法會集氣大會時，獲轉戰選委會界別的梁美芬、前九龍西立法會議員陳凱欣「站台」，梁文廣當時表示西九新動力和經民聯一直支持其工作，來自多個界別的經民聯選委亦有提名他參選，結果3人亦當選。

至於無任何政治聯系的香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪則表示自己保持獨立身分，不會加入任何政黨。被問及未來會否加入組織或聯盟，她指剛選舉完，仍有不少事務要處理，所以未考慮。