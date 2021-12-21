待隔離期間失聯通街走兼虛報資料　43歲女違防疫規例罪成

一名43歲女子早前被界定為新冠肺炎確診個案緊密接觸者，但她於等候安排接受隔離期間失去聯絡，經調查所得，該女子曾於2天乘搭過的士及渡輪，並發現她向獲授權人員提供虛假資料，被控違反3項規例，今日(21日)於九龍城裁判法院被判處240小時社會服務令，同期執行。

上述女子於今年3月14日被界定為確診個案的緊密接觸者，但她於等候安排接受隔離期間失去聯絡。經調查所得，該女子於3月16日及同月20日均曾乘搭的士及渡輪。而衞生署衞生防護中心跟進這宗確診個案的流行病學調查中，發現該女子於3月21日向獲授權人員提供虛假資料，故控以違反2項第599A章《預防及控制疾病規例》及1項第599D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》。

另外，一名41歲男子因違反第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，今日於東區裁判法院被判處監禁2個月，緩刑12個月。案情指，他於去年11月30日獲發強制檢疫令，訂明必須在酒店接受強制檢疫14天，惟在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於同日到入境事務處辦事處處理其逗留期限事宜，被控違反相關規例。截至今日，共有206人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14周或罰款最高1.5萬港元不等。