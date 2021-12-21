政Whats噏：單仲偕鬼祟離港數月終蒲頭　Fb上傳加洲滑雪相

民主黨（白鴿黨）元老單仲偕(𠜎雞)因前年10.1遊行而被控組織未經批准集結，被判入獄14個月、緩刑24個月。佢及後辭去該黨職務，喺今年9月更有消息傳出佢已鬼祟離港，赴美與家人團聚，但仲未確定幾時返港。事隔約3個月後，佢終於「蒲頭」，喺Facebook(Fb)上載滑雪相片，唔少前議員亦有留言。

今次可以話係𠜎雞鬼祟離港後首次喺Fb更新自己近況，佢更新封面相片為滑雪個人照，並喺貼文中話自己喺美國加州太浩湖天堂山滑雪。唔單止有泛民前議員李國麟、莫乃光、梁繼昌同張超雄等人留言，亦見石禮謙留言話「You deserved the good times」（你應得的美好時光），𠜎雞就回覆其留言指「You too」（你都是）。亦有人指佢年紀都唔細，佢又回覆話都「六十有一」。其黨友黃碧雲、梁翊婷、李華明同埋油尖旺區議會前主席葉傲冬都有讚好貼文。

時為葵青區議會主席嘅𠜎雞喺判刑後，已喪失區議員職位，及後就被發現已辭去白鴿黨司庫及選舉委員會副主席等黨務。繼該黨副主席李永達個月遠赴英國，其妻子陳樹英亦已抵達當地會合之後，至9月時就有指𠜎雞亦已離港，因為佢兩個兒子分別住喺美國東岸及西岸，礙於疫情未能見面，所以佢赴美只係為咗同家人團聚。至於幾時返港，當時就話起碼要一年半載之後先再作打算喇。

依家白鴿黨內訌不繼，反觀𠜎雞一早辭去黨內職務去埋美國，睇嚟依家都可以話係一身輕喇。