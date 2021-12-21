激增8宗Omicron　酒店檢測「加辣」　居患者鄰近房間須每日1檢

衞生署衞生防護中心今日(21日)公布，早前確診的8宗輸入個案(個案編號：12529、12530、12531、12532、12533、12534、12535及12536)，根據衞生署公共衞生化驗服務處全基因組測序分析結果，確認均帶有需要關注的變異病毒株Omicron，連同上述個案，香港至今共錄得27宗涉及Omicron病例。

該8宗個案涉及6男2女，年齡介乎20至68歲，2人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果驗出病毒，5人於檢疫期間確診，其餘1人於香港國際機場禁區內等候轉機期間的檢測結果驗出病毒。個案詳情已於前日(19日)及昨日(20日)公布。

鑑於部分Omicron患者於酒店檢疫期間確診，衞生防護中心亦會加強涉及Omicron個案的接觸者追蹤工作和感染控制措施，以防範Omicron個案流入社區，包括要求指定檢疫酒店實施額外感染控制和監測措施，如涉及Omicron個案曾入住指定檢疫酒店，中心會安排與Omicron個案入住相鄰和對面房間的住客每天接受檢測，直至該病人離開酒店後的第7日。

同一時段曾與Omicron個案入住相鄰和對面房間但已完成強制檢疫的住客，中心亦會要求他們盡快於社區接受額外檢測，並建議他們應避免聚會，直至完成7天的額外監測期。檢疫酒店員工要接受定期檢測，酒店的通風及感染控制措施亦須加強，並徹底消毒房間。