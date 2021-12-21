在囚梁錦威明上庭　擬就支聯會拒交資料案認罪

葵青區議會前主席、時任支聯會常委梁錦威，去年不理警方反對出席六四集會，被控煽惑及參與未經批准集結，早前被判囚9個月，預計在明年5月服刑完畢，而梁的團隊今日(21日)於社交平台貼文，指梁明日(22日)下午會就支聯會拒交資料案認罪。

警方國安處於8月底發信予支聯會7名常委，要求他們在限期前提交所要求資料及證明文件，有指警方將支聯會定義為「外國代理人」，需要求交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄。惟當時支聯會並未按時提交，僅交代拒交資料的理由，澄清並非「外國代理人」，又指警方犯了法律錯誤。

其後警方以《港區國安法》下的《實施細則》附表5有關「沒有遵從通知規定提供資料罪」，向拒絕提交資料及證明文件的支聯會負責人採取行動，先後拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉。保安局當時指，上述團體無視警告，一意孤行。

據法庭審訊表顯示，梁錦威明日下午4時，會於西九龍裁判法院就沒有遵從通知規定提供資料進行答辯。

梁錦威因支聯會案還押而未就葵青區議員一職宣誓，其後更被取消直至另行通知。由於他早前被判囚9個月，於11月11日起失去葵青區議員資格。