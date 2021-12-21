新居屋推售遇阻滯　聖誕前無得開會　房署：因臨時安排押後

早前有傳為加快推售新一期居屋，房屋委員會資助房屋小組將於聖誕前加開會議，討論新一期居屋，預計有望明年初推售。惟市民「上車」的聖誕禮物或要落空，房屋署今日(21日)表示，因臨時事務安排，房委會資助原定明日(22日)的會議日期已押後。

有傳新一期居屋共包括7個項目，其中市區包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑，新界區就有東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑。

早前有指資助房屋小組將開會討論新一期居屋、綠置居及租置公屋貨尾銷售安排。新一期居屋擬明年初開售，將以51折推售，預計銷售規模龐大，售價由124萬至531萬港元不等，且不少屬「靚盤」，新一期居屋將在明年第1季接受申請、第2季攪珠，預計明年第4季揀樓。其中位於北角渣華道的驥華苑，折後平均呎價約為9,950港元，勢成居屋「樓王」，其中，中高層及大單位呎價勢破萬港元。至於位於啟德的啟欣苑，平均呎價為8,530港元。位於東涌的裕雅苑，平均呎價最便宜，約5,730港元，該項目預計明年9月入伙。