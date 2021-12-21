楊彧辭任民協署理主席　執委會料明年首季改選

民協署理主席、深水埗區議會前主席楊彧，日前支持舊黨友競逐立法會議席，其後遭同路人批評。楊彧今日(21日)在社交平台發表聲明，表示為專注地區事務和新工作，他已向民協執委會辭去署理主席一職，並且即時生效，據了解，執委會今日曾對楊彧的辭任作出挽留，而民協料於明年1月召開會員大會改選領導層，署理主席一職暫時懸空。

楊彧在聲明另外提及，感激這年來大家的支持和包容。今年初，時任民協主席施德來和副主席何啟明因民主派初選案，被起訴「串謀顛覆國家政權」罪，2人獲准保釋外出後，隨即辭去民協主席、副主席職位，由楊彧與時任深水埗區議員利瀚庭接任署理主席及副主席。

楊彧於2015年首度當選深水埗區議員，前年區選成功連任，而民協當時亦成為深水埗第一大黨。民主派區議員今年中爆發辭職潮，楊彧亦不例外，同時辭去區議會主席及區議員的職務。在剛過去的立法會選舉，楊彧現身支持其前黨友競逐議席，協助派發宣傳單張，指對方對他有恩，難以拒絕給予支持。惟行為即被同路人批評。

翻查資料，撇除楊彧後，民協執委會仍有8名成員，包括署任副主席利瀚庭以及2名屯門區區議員等。