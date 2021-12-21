向工人收非法回佣　三跑工程工頭判囚半年

廉署早前落案起訴6名機場第三跑道項目分判商時任員工，控告他們涉嫌貪污收賄，以協助建築工人獲分判商聘用。其中2名被告從5名建築工人收取非法回佣共2.7萬港元，今日（21日）在西九龍裁判法院分別被判入獄2個月和6個月。

2名被告之中，38歲許桂鍛今被判監6個月，51歲林偉武則被判監2個月。許另被下令將2.7萬港元賄款交予僱主。署理總裁判官羅德泉判刑時稱，2名被告向建築工人收取的非法回佣，佔工人日薪的比例不少，分明剝削工人，罪行性質嚴重，必須判處2人即時監禁以示阻嚇。

許桂鍛於昨日（20日）承認2項代理人接受利益，及4項串謀使代理人接受利益罪。林偉武昨日則承認1項串謀使代理人接受利益罪。裁判官押後至今日判刑。案情指許林2人於案發時，分別為德鑄工程有限公司（德鑄）的工頭和工人。德鑄案發時是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而招聘主要靠建築工人介紹。許帶領包括林及其他建築工人在項目工地進行木工工程。期間２被告分別向２名建築工人表示，他們須於每個工作天從其1600港元日薪中，抽取300港元以支付回佣以繼續受聘。許於今年2月至3月期間，經林或直接從該2名工人處，分別非法回佣1.68萬港元。另外在今年１月至５月，又有３名工人每日向許支付200元回佣。期間許合共收取非法回佣1.02萬港元。