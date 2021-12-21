國泰收緊倫敦航線登機要求　乘客須持24小時有效檢測證明

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，近日有2條航線因觸及「熔斷機制」而禁來港2周。該公司透露，將自今日(21日)起，收緊自英國倫敦返港乘客的登機要求，所有人上機前須持24小時病毒檢測有效證明，相較港府最新要求的48小時有效無染疫證明更為嚴苛。

國泰航空表示，已就倫敦啟程前往香港的航班採取額外措施，確保乘客在抵港時的檢測結果呈陰性，即無染疫。有關措施包括國泰為12月21日至23日出發來港的乘客，免費提供啟程前的抗原測試，而12月24日及以後出發的乘客則須提供24小時有效的測試結果，以支持香港社區預防新冠肺炎。

英國已於今日凌晨零時起將納入「加強監測A組地區」，意味抵港人士須先到竹篙灣檢疫中心進行4天強制檢疫，其間每天進行病毒檢測。有關人士其後會於抵港第5天由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的17天強制檢疫。

同時，所有曾逗留「加強監測A組地區」的抵港人士，抵港首7天不論身處檢疫中心或指定檢疫酒店檢疫均必須每天接受檢測，其後14天檢疫期必須隔天接受檢測，即抵港後9、11、13、15、17及19天，連同抵港時於機場接受「檢測待行」，及於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測，相關人士合共須接受14次檢測。