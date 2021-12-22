東方日報A1：萬人放疫監　狂歡聖誕播毒大患

新變種病毒Omicron肆虐全球，英國及美國每日均錄得大量新增個案，Omicron已成為疫症主角，本港雖一再收緊外防輸入措施，但入境處出入境旅客流量統計數字顯示，本月1日至20日期間，從機場入境回港度聖誕的港人已有接近兩萬人，有專家估計未來一周隨節日有大量英美返港人士，按目前防疫規定，本周起逾萬海外歸港人士將陸續坐滿「疫監」，進入社區，病毒來襲風險極高。更可怖的是，有外國專家警告，應慎防同時感染Omicron及Delta變種病毒，否則或釀新的「超級變種」病毒，本地專家則認為機組人員染上新混合病毒的機率較高，須小心提防！

Omicron變種病毒自上月尾出現，現已極速散播全球近百個國家及地區，衞生防護中心昨日公布，早前抵港被發現確診的個案中，再有8宗的基因測序證實涉Omicron，涉及6男兩女，迄今本港已發現27宗個案，其中一宗是在港轉機、於機場檢測時發現中招的人士。

鑑於部分Omicron輸入個案於指定檢疫酒店確診，為進一步減低傳播風險，政府宣布「Omicron檢疫」新招，如涉及Omicron個案曾入住指定檢疫酒店，中心會安排與Omicron個案入住相鄰和對面房間的住客每天接受檢測，直至該病人離開酒店後的第7日。而於同一時段曾與Omicron個案入住相鄰和對面房間但已完成強制檢疫的住客，中心亦會要求他們盡快於社區接受額外檢測，並建議他們避免聚會至完成7天的額外監測期。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨指出，政府放寬「加強監測A組地區」於檢疫中心的要求由7日減至4日，是基於目前本港所有Omicron輸入個案都能在抵港3日內找出，外國的數據亦顯示Omicron潛伏期中位數為兩至三日，比其他變種病毒的4至5日為短，相信日後有近半的Omicron能在首4日發現。但他指此做法不理想，建議政府同時要求有關人士需加密檢測，至26日內需檢測14次，他相信仍可「守得穩」外防輸入。

何強調，本港目前的Omicron個案，均屬輸入個案，估計Omicron將成為歐洲、美國和英國等地的主流病毒株，而未來一周當地將有不少節慶，相信北半球新增確診的個案將會明顯上升，致本港相關輸入個案亦持續上升。

東網統計本月1日至20日入境人次，發現有近兩萬人於上述期間入境本港。而衞生防護中心的資料顯示，截至昨日，本港12月的累計新冠確診數字為105宗，全部均屬輸入個案，當中從英國抵港的患者佔21宗，換言之，12月的新冠輸入病例中，有兩成人從英國回港。至於Omicron個案，截至昨晚錄得的27宗個案中，有8宗是由英國抵港，即佔相關病例的30%。顯示英國輸入風險極高。

Omicron來勢洶洶下，醫療界更擔心兩款變種病毒株大結合。美國莫德納藥廠的醫療總監伯頓（Paul Burton）日前警告，Omicron及Delta變種將於不久的將來共存，患者若同時感染兩種病毒，恐怕會再變種而產生新型「超級病毒」。他指出，一般而言，患者單次只會感染一種變種病毒，但有機會極罕見地在基因重組下被兩種病毒夾擊，如南非曾發表論文表示有民眾同時感染。他直言，考慮到目前英國的確診數字，英國極可能釀成威脅更大的「超級變種」病毒。

另外，政府宣布，本月24日凌晨零時起，將阿魯巴、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞和巴拿馬指明為A組指明地區，同時收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，Omicron變種及Delta變種交換基因道理上存在，但因兩個變種病毒已在人體內高度適應，預計結合而成新病毒的「毒性」與原本的變種相若。不過他指出現時本港的確診個案多為輸入病例，認為機組人員「周圍飛」去不同地方，如去Delta病毒依然流行的印度、Omicron已逐漸成主流的英美等國，同時感染Omicron變種及Delta變種的機會較大。梁續指，港府的外防措施雖已收緊，惟Omicron於各國已成大流行，認為防疫措施上再細分不同組別地區人士來港屬「過時」，建議政府統一安排抵港人士的登機及檢疫要求。

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