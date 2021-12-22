月派1.4萬盒飯　非牟利餐廳伴基層互助解困

根據政府上月發表的最新貧窮情況報告，本港去年有165.3萬貧窮人口，貧窮率達23.6%，數字是12年新高。有非牟利餐廳就在社區月派1.4萬盒飯，更為不同弱勢社群如無家者、獨居長者與劏房家庭提供聚腳點，又兼辦送餐與物資援助等其他服務，希望資源能均平奉獻外，亦想市民再重視彼此關係，互助互愛。

非牟利餐廳「嗎哪」在觀塘區已經營運了約兩年，總幹事Leo說，起初只是因為毗鄰社區中心數名長者需要短期食物支援，但慢慢認識了社區的需要，加上疫情影響，多了不同行業如旅遊及運輸業的失業者，現時餐廳每月派約14000盒飯，「我咃係為咗扶貧而成立嘅，呢兩年是香港近10年最窮，所以依家唔回應就嚟唔切，我哋做係為社區，如果依家咁有需要，我哋都唔盡力做會後悔。」

Leo認得不少來餐廳食飯的人，可以說出他們當初因為有甚麼需要而來，「啲樓面基本上知啲長者姓咩，全部都識」，因為他由一開始就覺得除了派飯可以做得更多，他也不諱言很花時間認識不同派飯對象的背景，與他們傾談，「了解都要幾個月，要知道佢住邊，有咩特別問題。」

餐廳除了為到來的有需要長者提供膳食外，也自行成立了「社關隊」，送飯予部分獨居長者，事緣是有一次發現，有個原本天天來老翁有一日沒有來，就立即趕往老翁家，發現他中風了，所以餐廳怕獨居長者在家出意外沒人知，於是開展了長者送飯服務。

起初派飯的時候，Leo發現一些獨居長者家的衞生情況都非常差，因為他們無法自理及打掃，與是就邀請一些接受免費飯的無家者成為義工，與職員一起為獨居長者打掃。

而在一次清潔行動後，Leo又發現社區內的劏房家庭的居住環境十分差，住所內沒光沒清新空氣，其中印象深刻的一幕是小朋友在黑暗的劏房中探出頭來，被送糖果時如獲至寶，令Leo覺得「香港唔應該係咁」，於是就支援有小朋友的劏房家庭膳食，而一些接受援助的劏房婦女亦成為送飯予獨居長者的一員。

餐廳就由派飯開始，一步步的走向社區不同的需要，就是從與受助者聊天中問到他們膳食以外的需要，現時餐廳同時也有補習班、中醫義診、物資援助、婦女小組等其他服務，「我哋係因為盒飯認識一段時間，傾偈之後佢哋會講佢哋嘅需要，我哋回應返，令佢哋關係更加緊密。」

在社區觀察服務一段時間，Leo認為很多的社會問題都是源於人們失去關係，「佢哋（弱勢）全部都係失去咗關係，令佢哋抑鬱同失去好多嘢。」

餐廳現時服務主要對象是區內的無家者、獨居長者與劏房家庭。Leo指無家者是因為與家庭失去關係流落街頭，「佢哋九成有老婆仔女，但只係返唔到或者係唔想返，佢哋面對唔到」，他認同部分無家者染上毒癮、酒癮或賭癮是不對，但「心靈上補足到就唔需要嗰啲癮。」

Leo說他大部分認識的劏房家庭都是單親家庭，爸爸不見了，媽媽要長期工作，「啲媽媽話已經十幾年無諗想過自己」，她們會記得子女的所有，但只是記得自己是媽媽，「當一個人忘記自己，同時又失去關係時，佢就唔會再肯定到自己，就無做其他嘢或者接觸新事物嘅動力，無視自己就好似機械人。」

他又說一些獨居長者想死，是因為沒有人理他們，「唔理佢以前有無造福社群，但一定有佢生存之道同經歷過嘅嘢，但佢依家想死，但唔知點死，或者無膽死，其實就係佢無嘢再留戀。」

Leo認為這情況下有錢都沒有用，因為沒有了關係，所以令他們所有東西都向不好的方向想，「慢慢就會變得貧窮、變得狹窄、變得不想接受援助、不知怎接受援助」，之後就惡性循環成為獨立個體，「所以我哋要勾返佢哋出嚟。」

餐廳就成為社區中弱勢的聚餐、以至聚集關係的地點：獨長者會自己聊天食飯、媽媽們自己會有群組，會自己交流小朋友的學業問題，她們會自己交換衣服，小朋友會自己一起在玩。Leo希望餐廳能成為社區的「祠堂」，「啲人有咩事、大時大節、無嘢做就會坐喺祠堂傾偈，成條村中心就係祠堂，所以我咃想做一個祠堂。」

除了派飯，同時提供了如此多元化的服務，Leo說現時餐廳在社關每月開支達33萬元，但未扣成本的營業額就只有26萬，入不敷支下就是靠捐款，然而Leo卻是靠宗教信仰的信心堅持下去，「純信心就有嘅，睇數字就無謂」，笑說沒在有募捐的情況下，總會有人突然捐款，但餐廳開始也不想只靠捐，會開始做多點盆菜到會以增加收入。

Leo對社會的使命感來自宗教信仰，「喺香港有資源並唔係因為我哋特別可愛，而係有份責任將資源均平奉獻出去」，而他最希望香港人做的不是幫助更多人，而是可以再重視關係，「我哋喺高度進步嘅社會變得個人，想大家睇吓身邊有需要嘅人，就算唔幫手，都唔好收起自己，浪費咗人嘅特質、群體嘅能力、溝通思想嘅能力、關心憐憫嘅能力。」

「關係係最重要，有關係你跌極有個譜，你唔會畀個人跌，嗰個人會因為你令自己唔會跌，當整個社區都係有關係，就會令失去關係嘅人都想返嚟。」