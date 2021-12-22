英美返抵港人恐帶Omicron入社區　曾祈殷促減檢疫酒店入住人數

新變種病毒Omicron肆虐全球，英國及美國每日均錄得大量新增個案，香港本月截至20日亦有近2萬名經機場返港度聖誕的港人，專家擔心相關人士將陸續坐滿「疫監」進入社區，病毒來襲風險極高。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今(22日)在電台節目回應指，本港受Omicron襲擊風險愈來愈高，港府須收緊外防輸入措施，又認為可考慮減少檢疫酒店入住人數，降低病毒傳播風險。

對於政府規定下周二(28日)起仍未接種首劑疫苗的政府僱員須每3日一檢，及明年2月中起進入政府大樓和辦公處，政府僱員均須出示接種疫苗的針卡紀錄。曾祈殷認為Omicron疫情來得很急，接種疫苗已是大勢所趨，政府的做法應該想帶出示範作用。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，認同政府僱員應盡量打針，以免辦公室出現傳播，影響公共服務，但他指不少醫生考慮到責任問題，傾向不發出不宜打針的證明書，只是叫病人自行決定是否接種，有孕婦因為擔心影響胎兒而不敢打針。他建議政府加開夜間診所，讓有需要的政府僱員做檢測。