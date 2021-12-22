疫下經濟差　調查指36%市民聖誕消費縮水　機構倡推優惠催谷

聖誕節是消費旺季，有團體於本月就市民消費意願進行電話訪問，顯示約36%受訪者會減少聖誕消費、約35%受訪者預花1,000港元以上慶祝聖誕、受訪者普遍會增加娛樂、餐飲、酒店的消費開支。團體負責人倡各商戶推出推廣活動，帶動經濟，亦建議市民放下生活壓力，好好享受佳節。

香港研究協會本月2至21日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問1,086名18歲或以上市民，以了解及追蹤市民對聖誕消費的意見，結果顯示對於今年的聖誕消費，預期自己的消費會較去年「減少」及「差不多」的受訪者各佔36%，而表示「增加」的佔21%，表示「未決定」及「無意見」的則共佔7%。

至於慶祝聖誕的預算，有35%受訪者表示為1,000港元以上，「少於500港元」的佔32%；「500至1,000港元以下」的佔22%，而表示「未決定」及「無意見」的合共佔11%。7項慶祝聖誕的開支類別中，升幅最高的三項是「娛樂及消遣」、「外出用膳／外賣／到會」及「本地酒店旅舍」，顯示娛樂、餐飲及本地酒店業較能受惠於聖誕消費市道回暖。

協會發言人指，結果反映較多市民表示會減少消費，顯示消費態度仍偏向保守，惟表示會增加消費的比例大升近15%，比例重回2013年，反映消費意欲已回復至疫情前水平，亦可見市民慶祝聖誕消費開支預算上升，倡各商戶推出推廣活動，帶動經濟；亦建議市民放下生活壓力，好好享受佳節。