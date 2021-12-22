名校現退學潮　直資、資助及官校無一倖免

聖保羅男女中學上學年錄得的退學人數，較2019/2020學年多出近半。

直資及官立學校近月陸續上載2020/2021學年的學校周年報告，不少受家長歡迎的名校，亦出現學生退學的情況。其中中西區直資名校聖保羅男女中學，上學年錄得114人退學，人數較2019/2020學年的78人多出近半。同區的資助學校聖若瑟書院上學年的退學率亦達12.7%，較上一學年的6.6%多出近一倍。

另外，直資女校德望學校，亦透露上學年的學生退學率達13%，高於上一學年的8%。校方在報告中提到，學生在畢業前選擇到海外升學，例如英國、美國、澳洲、加拿大及新西蘭。

另一直資女校協恩中學，則列出每級的退學率，以中四級的退學率最高，近14%，其次是中二及中三級，退學率各達9%。

傳統資助名校瑪利諾修院學校（中學部）亦在報告中提到，上學年的學生退學率為8.4%，較上一學年的3.04%增加逾倍，指大部分退學生是到海外繼續中學教育。

至於官中名校方面，灣仔區的皇仁書院上學年的退學率亦接近6%，較上一學年的約2%增加近2倍。中西區的英皇書院，上學年各級退學率平均為3.3%，惟中一級高達8.3%，較上一學年的0.7%高出近11倍。