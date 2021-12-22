前年8.31灣仔暴動案　8人罪脫後再被控　3人今准保釋

香港社工總工會理事陳虹秀等8人，被控於前年8月31日在灣仔參與暴動，案件去年在區域法院審訊，法官沈小民先後裁定8名被告全部無罪釋放，律政司其後表示會以案件呈述方式，就無罪裁決提出上訴。律政司於近日已正式向上訴庭提出案件呈述上訴，且透過法庭發出拘捕令重新拘捕該8人。警方於昨日(21日)及今日(22日)先後拘捕包括陳虹秀在內的4人，上訴庭於今早處理陳等3人的保釋事宜。上訴庭法官彭偉昌最終下令批准3人以下列條件保釋，包括需交出5,000港元現金、交出旅遊證件不得離港、居於報稱地址及每周一天往警署報到。

8名被告依次是為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉晴和梁雁彬。他們被控於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，與其他身份不詳的人參與暴動。龔梓舜另被控管有汽油彈和伸縮棍。8名被告均否認控罪，法官在控方舉證完畢後，於去年9月29日裁定針對陳虹秀的表面證據不足，先判她無罪釋放，而餘下7名被告也於10月31日獲判無罪。

警方於昨日及今日先後執行拘捕令，拘捕賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜及陳虹秀4人，並於昨日已先處理鍾的保釋事宜，鍾最終獲准保釋但亦需交出5,000港元現金、交出旅遊證件及不得離港等。至於餘下4人，據悉警方未能成功找到他們。

案件編號：CACC 278 /2021