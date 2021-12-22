2男生警署外縱火兼襲警　獲輕判入教導所

2名中學男生涉嫌於去年4月在警署外投擲燃燒物品，令一面牆和一道閘受損。2名警員由警署衝出試圖拘捕他們時，疑分別遭2男生拳打臉及頭部，致眼鏡飛脫及受傷。2男生事後一同被捕，並承認縱火損壞財物及襲警。法官林偉權今日(22日)在區院判刑時指，2名被告犯案並非一時衝動，乃早有預謀，且在動盪社會氛圍下針對警署屬加刑因素，但考慮到2人犯案時只有18歲，當時受社會普遍不良風氣影響，受煽惑而愚昧地犯案，現已對所為有深刻反省及訂立改過自新計劃，且及早承認罪責，遂判2人入教導所以達既懲且教的目的。

案件本有3名被告，依次為18歲的曾華錕和羅聶峰，以及16歲的郭姓男生。他們同被控一項有意圖而縱火罪，指3人在2020年4月1日在大埔新界北警察總部外，用火損毀該總部的外牆及大閘，及罔顧警員26719劉俊傑的生命會否受到危害。曾、羅2人承認縱火損壞財物，但否認罔顧警員生命會否受到危害，後亦被裁定只干犯損壞財物，郭則脫罪。另外，曾、羅2人承認在同時同地分別襲擊1名警長及1名高級警員，2人今同被判入教導所。

辯方求情指，2名被告在干犯控罪已即時被捕，並被收押約1個月，獲保釋後亦重拾學業。2人雖未能繼續升讀大學，但亦希望在案件完結後繼續學業，曾希望成為廚師，而羅則會自修望能重考升讀大學。辯方指被告受社會氛圍及網上煽惑，在無知及衝動下犯事，現已深切反省，而本案沒人受傷，只涉財物損壞，嚴重性較低，希望法庭輕判。

案件編號：DCCC 803/2020