申請港康碼填錯地址　政府懶理識別碼寄錯　市民求助無門

香港與內地通關在望，不過仍有市民在申請港康碼時遇上重重困難。申請港康碼時需登記住址資料，惟有市民指由於不小心填錯住址，導致申請多日仍未能啟動帳戶，雖然有即時及多次向港康碼熱線電話反映問題並查詢，但只獲職員回覆跟進中，甚至在反映問題後當局仍將其識別碼郵寄至錯誤地址。事件拖延10多日，問題未獲解決，事主稱除擔心如通關後會影響出行外，更痛斥處理問題的職員敷衍了事，又憂慮個人資料會因此外洩，既憤怒又無奈，直言「真係畀佢地（政府職員）搞到我好勞氣！」。

吳小姐向東網記者表示，在得知港康碼推出後，雖暫無前往內地的打算，但若通關後或有需要使用，認為可保障自己，故申請港康碼。可惜，在12月10日提交申請後，她立即發現填錯住址資料，由於無法修改，她隨即致電港康碼熱線，當時對方回覆會跟進。惟4日後，吳小姐接獲短訊指由於無法識別地址，故已將識別碼寄出，但卻郵寄到錯誤地址，因憂慮信件會外洩個人資料，她立即再次致電港康碼熱線，獲對方回覆事件仍在處理中。

及後吳小姐數次致電港康碼熱線，雖然當局曾指於12月20日會給予吳答覆，但最後問題仍未解決，重新申請亦被系統拒之門外。面對當局一拖再拖，吳小姐批評當局令她求助無門，認為負責的政府人員也是公帑「出糧」，但卻做事敷衍，非常憤怒又極之無奈，她嘆謂「我也只是想有相關部門可以回覆我，告訴我一個解決問題的期限」。東網現正就事件向創科局查詢。