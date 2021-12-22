投行顧問涉掟貓裁虐待動物罪成　官斥毫無悔意判監10周

投資銀行財務顧問帶同4個月大幼貓看獸醫，當被問到幼貓受傷原因時，竟笑稱「我打的」，指幼貓在不當地方便溺，並用手比劃，做出投擲東西及大力掌摑的動作。他早前被裁成一項殘酷對待動物罪成立，今日(22日)於東區裁判法院被判處監禁10周。暫委裁判官朱文瀚指出，被告在定罪後依然堅持只是「開玩笑」，毫無悔意，並且斥責被告的行為，指不應對無法言語的小動物肆意虐待。被告聞判後申請保釋等候上訴，並獲准以2萬港元保釋外出。

本案27歲被告蘭天琪，被控於或約於2020年11月21日，在香港殘酷地對待而導致一隻貓受到不必要的痛苦。控方案情指，被告當日到獸醫診所求診，並向獸醫交代自己虐貓令其受傷。被告審訊時就自辯稱當日只是開玩笑，因診所職員態度不耐煩、沒有當他消費者，看不起他是內地人，故他編造打貓一事，引起注意和捉弄日籍女獸醫和護士。裁判官早前裁決時，指不相信被告當時是在開玩笑，被告笑著說自己打貓，只是以笑遮醜。

辯方求情指，被告母親因本案特意從北京來港照看被告，其母親在求情信中指，被告曾收養一隻緬因貓，即使後來因為香港不宜飼養，要將該貓寄回北京老家照顧，但被告仍然關心及愛護該貓。涉案貓隻為被告的友人棄養後，被告主動領養，並提供舒適生活環境。事發後愛護動物協會代為照顧涉案貓隻，被告已經向愛協支付近3萬港元的照顧費用，並表示願意資助涉案貓隻的日後生活。辯方冀法庭判予被告社會服務令。

裁判官判刑時指，案情嚴重，被告向獸醫示範種種虐貓動作，獸醫詢問被告的力度時，被告直言「really hard(好大力)」。雖然有相片反映被告愛錫其他貓隻，但不表示被告會同等般對待涉案貓隻，而為寵物提供舒適生活環境亦非虐待的藉口，如果被告為人欠缺耐性，就不要輕率去領養動物。惟考慮被告初犯，事後主動向愛協支付照顧費用，可作減刑因素，終刑罰被告監禁10星期。

案件編號：ESCC 1054/2021