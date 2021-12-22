康文署大年初二擬開放30場地設施　前線叫苦促擱置

康樂及文化事務署轄下大部分設施於大年初一至初三均暫停開放，惟有消息指，康文署正準備明年農曆新年假期期間，提早於大年初二(2022年2月2日)開放部分康樂設施。有康體業工會對決定表示歡迎，直言長假期未能通關，開放康體設施予市民玩樂，讓人群湧至郊外更好；而前線員工則強烈反對，並指去信署方及公務員事務局促擱置計劃。東網正就事件向康文署查詢。

消息指，康文署正準備提早於明年農曆新年假期期間，提早於大年初二開放部分康樂設施，構思涉及約30個場地，包括體育館、運動場及網球場等，由於必須確保場地符合正常人手編制要求，故仍未拍板落實，正了解前線同事意見。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，署方早前已表示會研究於假期間不停止開放部分設施，又指長假期除了拜年外，以往不少港人都會選擇回內地或旅行，惟預期兩者於明年農曆新年假期期間都大機會難以實行，故開放康體設施予市民玩樂，比人群湧至山頭、郊野公園更好。

話需如此，由於除康文署人員，開放場地亦涉及外判的護衞和清潔工友，職方一直爭取年三十晚提早停止服務及初三全日休館，故對署方提早開館強烈反對，稱去信署方及公務員事務局促擱置計劃。