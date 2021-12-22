入境處下周二推電子化簽證申請　首階段涵蓋80%申請

入境處進一步推行電子化，下周二（28日）起推出電子化簽證申請服務，首階段涵蓋的申請類別，包括各類延長逗留期限的申請，以及外籍家庭傭工、「非本地畢業生留港/回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」三類人士的入境簽證申請，預計明年下旬可擴展至所有簽證類別。

入境處助理首席入境事務主任（資訊系統）發展許一玲指，電子化簽證申請簡單方便，省時環保，申請人可「一條龍」以入境處App或網頁完成整個遞交申請、付款及領取電子簽證程序，毋須親身前往入境處辦理手續。

許表示，首階段開放電子化簽證的三類人士，佔入境處每年簽證申請80%，預計明年下旬可將電子化簽證申請服務擴展至所有申請類別。有關申請人仍可沿用傳統的遞交方式，毋須擔心因沒有智能電話或電腦而影響申請，而處理申請的時間與以往沒有分別。

電子簽證包括電子版的多項通知書，如入境簽證/進入許可、逗留條件、外籍家庭傭工的延期逗留及入境簽證等，將會取代現時的貼紙式標籤。電子簽證上載有申請人的個人資料、逗留條件和期限，還有一個用作防偽識別用途的加密二維碼，有需要人士如僱主，可透過入境處App掃描二維碼，檢測電子簽證的資料及有效性。

許特別提到，電子化簽證優點多多，申請人可透過「智方便」填寫申請，省時方便；在疫情下可減少人與人接觸，保障公共衞生；申請人包括海外人士毋須親身前往辦事處，可減少遞交申請表及文件副本，實現無紙化。申請人只需持有有效的聯絡電郵，即可完成遞交、附費及領證的程序，就算是中途停止申請或遺失「電子簽證」，亦可透過入境處App或網頁重新遞交或下載。