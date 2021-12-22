65歲婦針後中風　專家委員會評與接種無關　家屬斥索償無路

全城谷針潮下，有老婦應工作要求接種疫苗後一周內中風，手停口停之餘更半身不遂，卻因被專家委員會評為與疫苗接種無關，而不獲疫苗保障基金賠償，也無人交代原因。患者及家屬相當悲憤，只能循私隱條例向政府索取資料。民主黨醫療政策發言人袁海文斥現行機制缺乏透明度，只會令市民對疫苗更失信心。

現年65歲任職康文署外判清潔工的鄧女士本身無長期病患，因公司要求，今年8月13日接種第1劑由內地研發的科興疫苗，翌日出現頭痛、無法辨別方向等小中風徵狀，當時不以為意。豈料她於8月19日於家中跌倒後，出現歪嘴、半身無力等中風徵狀，家人隨即召救護車，把她送往仁濟醫院治理。醫院翌日把鄧的個案呈報到衞生署，但自此一直音信全無。2個月後，其女兒10月29日在袁海文的幫助下，代其母申請AXA安盛疫苗保障基金，獲回覆指新冠疫苗臨床事件評估專家委員會認為事件與接種疫苗無關，拒絕其索償，但未有交代箇中原因。

其後，袁代她們兩度去信衞生署及專家委員會，查詢評估報告，要求當局解釋如何得出鄧女士的情況與接種疫苗無關的結論，但均無獲得正面回應。他們遂使用《個人資料(私隱)條例》，查閱專家委員會檢視事主個案時使用的資料，衞生署表示明年1月20日前或回覆。

鄧女士中風後，事隔一個多月才出院，現時半身不遂，左面、左臂、左腳都動彈不得，並感麻痹、痛楚，須用輪椅代步，也口齒不清、夜不能寐，現在要持續接受物理治療、針灸等治療，並服用薄血藥、血壓藥、止痛藥等，近日情況稍有好轉，能用拐杖走幾步。她也無法接受自己中風癱瘓的事實，連月來情緒不穩，時常責怪自己打針，也責怪家人讓她打針，家人經常擔心她再次中風。

另外，8月至今，單是醫藥費已花了10萬港元，而她出事後一直停工，已用完所有有薪假，目前正放無薪假，袁指鄧女士所屬公司向她施壓，希望她自行辭職。目前鄧女士的大女已停工全天候照顧。全家現時只靠細女每月約3萬港元的收入以及積蓄過活，但細女也有自己家庭，經濟負擔頗大。

鄧的女兒斥道，媽媽因信任政府而打針，但出事後完全無人聯絡她們，「連打咩電話、搵咩部門都唔知道」，直至向基金索償，才知道專家委員會已把媽媽的個案評為沒有關聯，令她們感到無助，政府猶如讓她們自生自滅，也對疫苗完全失去信心。