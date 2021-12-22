食署縱容街市亂龍　團體揭檔主壟斷獨大　抬價16倍租趕競爭者

食環署管理不善，轄下公眾街市檔位競投機制漏洞百出，慘令一眾基層市民痛失創業良機。有團體今日(22日)召開記者會，指由於食環署轄下的公眾街市空置問題嚴重，過去半年曾3度開放競投街市空置檔位，惟團體事後接獲投訴指，競投時出現多次不公情況，包括競投成功後即場棄標、抬價行為、疑有人提供金錢利益以壟斷入場競投名額等，甚至有檔位被抬高至天價16萬港元月租，令打算創業的一眾基層市民只能望門興嘆；而團體在檔位競投後抽查發現，有逾40%被成功競投的檔位未有經營或只用作存貨之用。團體批評現行競投制度無助基層市民創業，促食環署更改競投方式。

監察公營街市發展聯盟表示，早於今年6月、10月及12月時，食環署曾開放競投街市空置檔位，惟競投機制被部分人士「鑽漏洞」。鑑於食環署訂明現有攤檔承租人不可競投同一街市的檔位，有人便以此在競投成功後即場棄標，阻礙競投對手投檔，令其錯過次輪競投，或是不斷抬價至底價兩倍的高額租金，例如有疑似集團在競投底價為1.03萬港元的檔位，第一口叫價已提高1萬港元出價，該檔位最後更以天價16萬港元月租投得。

現時為參與競投需取得籌號才可入場，但團體稱有街坊發現，競投開始後有近20名已領籌人士未有進場，並有疑似「蛇頭」向他們派發現金。監察公營街市發展聯盟姚靈音質疑，這種有組織性的排隊及派錢行為或是為壟斷入場競投的配額，令有意參與的散戶及基層街坊無法入場，降低競爭機會，妨礙公平競爭原則。她又引述當日在場街坊指，雖當時有6至7名食環署人員在場，惟「蛇頭」及排隊人士在旁聚集派錢亦不見職員有上前了解，批評食環署「隻眼開隻眼閉」。

此外，團體於今年9月14日至12月20日抽查19個街市、共132個檔位，發現當中有41%檔位於6月成功競投後，至今仍尚未營運，檔位遭丟空或用作擺放貨物；另有3個檔舖有違規情況，例如售賣非指定類型貨品。團體認為，成功租出的攤檔未有營業，未能為街市增加貨品供應，從而增加人流，損害了街市整體的吸引力，同時剝奪其他營運者租用檔位的機會，令空置情況未有大大改善。加上近期加入的「安心出行」政策限制部分市民入場，大大影響一眾檔主生意，甚或令新檔主蝕本離場。

姚靈音批評，以往競投不設人數上限，如今食環署因疫情而設定人數上限是帶頭製造漏洞，且發生多項不公情況亦反映食環署規管不足。而社區發展陣線張延則指食環署表明招租目的是「為基層市民提供就業機會」，惟價高者得的競投方式只有利集團式的營運者，建議食環署應改以抽籤申請檔位的方式，減低街市出現壟斷的情況，亦能提高基層市民投得檔位的機會。