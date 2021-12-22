屯門警區拘無業女騙徒　涉街頭向8人借開鎖費呃逾50萬

本港上月及本月接連發生8宗街頭騙案，有女騙徒專門在街頭兜搭面目和善的人，扮可憐訛稱自己有大批貨鎖在貨倉內，急需要錢請人開鎖，利用對方的同情心騙財。有受害人更被一騙再騙，好心再借錢予女騙徒解決生意問題，結果前後共被騙走逾40萬元。屯門警區人員發現案件共涉及6男2女受害人，總損失多達逾50萬元，經翻查大量資料及經詳細調查後迅速鎖定騙徒身份，前日把她繩之於法。

屯門警區刑事支援隊主管霍靉琳督察表示，警方於今年11月接獲一名68歲女子報案，指在屯門街頭被1名陌生女子搭訕，對方聲稱有大批貨物被鎖於貨倉內，急需金錢聘請專業開鎖人士，受害人不虞有詐，借錢予該女子。其後該女子打蛇隨棍上，訛稱生意出問題需現金周轉，游說受害人到財務公司代她借錢，成功再騙取40多萬港元。自此後該女子去如黃鶴，受害人思前想後覺有不妥，把事件告知家人後始知被騙，於是報案。

屯門警區刑事調查隊及刑事支援隊聯手調查案件，發現案中共8名受害人(26至68歲)被該女騙徒以相同手法欺騙，損失總值50多萬港元。經過深入調查及情報分析，警方迅速鎖定了騙徒身份，並於本周一(20日)晚上在區內採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕1名38歲報稱無業的本地女子，帶署扣查，並檢走涉案的3部手提電話及銀行收據。案件現由屯門警區刑事支援隊跟進，警方呼籲若有市民遇到疑似騙徒使用類似犯案手法，即藉詞借錢開鎖，請致電3661 5855聯絡屯門警區刑事支援隊。

警方又呼籲市民，年近歲晚，騙徒會以五花八門的行騙手法去犯案，若在街上有人藉詞接近，切勿輕信而披露個人資料以及借出金錢。另外，市民亦應多留意家中長者及保持溝通，若懷疑遇到騙案應聯絡警方。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。