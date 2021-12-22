裁員改聘親戚「充人頭」呃429萬保就業資助　兩公司董事等7人被捕

疫情打擊各行各業，更影響打工仔「飯碗」，港府去年推出保就業計劃，冀透過資助協助各公司跨過難關，與員工同舟共濟。惟有騙徒違反計劃承諾，申請資助後大肆裁員兼減薪，並安排親戚領取高薪及借舊員工身份「充人頭」，配合虛假文件呃資助。警方經過調查後，查出有舞蹈學校及保安公司的僱主藉此作騙，涉款共逾429萬港元，今日(22日)以涉嫌「詐騙」拘捕公司董事等7人，正進一步追查案件。

政府「防疫及抗疫基金」在2020年4月推出保就業計劃，向合資格僱主發放2期資助，補助當年6月至11月期間的僱員薪金。相關僱主要作出2個重要承諾及保證，包括在補助期間不能裁減員工人數，而收到的款項亦要全數發放作薪酬開支，如有違反便需向政府繳付罰款。

商業罪案調查科訛騙組署理警司馮培基表示，警方早前接獲保就業計劃秘書處轉介，懷疑有僱主涉嫌用欺詐手段騙取資助，隨即跟進調查，揭發至少2間公司的僱主利用虛假資料及紀錄騙取工資補助。根據調查所得，涉案僱主提出申請後及接受補助期間，曾大副削減現有員工的薪金，並將部分僱員解僱，以新人取而代之。

該些新員工有人領取低至1千港元月薪，而僱主的妻兒等親屬則獲高薪聘請，每月坐領最高達6萬港元，從而滿足計劃要求，達到俗稱「充人頭」效果。調查亦發現，涉案僱主利用已離職的前員工，在他們不知情的情況下向各人戶口發放僅10港元月薪，藉此虛構僱傭關係，借以虛報僱員人數。同時，涉案僱主又提供虛假的強積金供款紀錄，從而維持員工人數和開支假象，以獲取補助和逃避罰款。

同組偵緝督察梁珮筠指出，警方在今日採取拘捕行動，掩至涉案人士的公司和住所搜查，檢走手機、公司文件及僱員紀錄，並拘捕5男2女(24至59歲)，包括一間舞蹈學校及一間保安公司的董事。兩間公司均有申請2期保就業計劃，各獲補貼逾200萬港元，合計則超過429萬港元，至於牽涉的員工總人數高達200多人。被捕人士正被扣查，警方目前未發現兩公司有關聯，亦無證據顯示背後受集團操控，但不排除會拘捕更多人，強調必定會對詐領資助案件作全面及深入調查，將違法者繩以於法。