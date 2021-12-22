黑暴案積壓　律政司慢九拍　去年始設特別組處理複雜案件

在2019年港府修訂《逃犯條例》期間社會出現連場衝突，逾萬人被捕，而律政司的檢控情況差強人意，不少案件被排期至2023年始會開審，情況屢受批評。律政司在今（22日）出版的《香港刑事檢控2020》中提到，刑事檢控科在去年4月中成立特別職務組，專責處理該類案件，又提到特別專責務組處理的案件，涉及的工作繁多，且需要在緊迫時間內完成。

《香港刑事檢控2020》中提到，特別職務組處理的案件，性質關乎人權和《基本法》，因而往往受到公眾關注，包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘2019年8月18日在維多利亞公園組織和參與由民間人權陣線安排的未經批准集結案；入境事務處的前文書助理孔穎琛，她多次在未經授權的情況下，進入入境事務處的電腦系統，取得當事人的個人資料「起底」一案等，上述兩案的被告均被定罪判囚。

另外，年報中又提到大規模逮捕也令去年的案件數量顯著增加。涉及大規模逮捕的案件包括2019年7月1日衝擊立法會事件、2019年9月29日發生在政府總部及金鐘道的暴動(每個地點各有超過40人被檢控)，以及2019年11月在理工大學外牽涉超過200人的暴動，但該些案件要於2022年至2023年始會開審。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，縱使拘捕人數逾萬，但律政司檢控速度「慢九拍」，至今僅得兩成多人被起訴，情況不理想，擔心會因此讓不法之徒以為犯法毋須負責。此外，他亦擔心檢控拖得愈久，證供的可靠性亦會降低，違法人士隨時脫罪甩身。他批評，律政司司長鄭若驊責無旁貸，因其檢控工作做得不足，令不法分子有恃無恐，認為應設定時間目標，官員亦應改變官僚思維，做好把關工作。

刑事檢控專員楊美琪亦在序言中提到，該科去年面對的根本挑戰，是處理的案件性質愈來愈具爭議性，遺憾是有人指控他們作出「政治檢控」，或認為提出某項檢控是由於外界干預或施壓所致，並強調該科享有受憲法保障的獨立性，無懼受到政治干預，或任何不當或不必要的壓力左右。楊美琪又提到，他們提出的覆核刑罰申請日益增多，去年他們共提出17宗此等覆核刑罰申請，比2018年及2019年分別多出6宗和4宗，當中有14宗關乎公眾秩序活動。