涉違反電台節目守則　通訊局裁投訴成立　向3機構發勸諭

通訊事務管理局今日(22日)公布兩宗投訴個案的審議結果，分別是ViuTV頻道《新聞報道》和now新聞台《now深宵新聞》於節目中展示了廣告材料的投訴；另一宗則是商業電台雷霆881商業一台有關嘉賓說出粗言的投訴。通訊局認為兩宗投訴成立，並決定向相關機構分別發出勸諭，敦促它們嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

個案細節中披露，香港電視娛樂有限公司ViuTV頻道的電視節目《新聞報道》以及電訊盈科媒體有限公司now新聞台的電視節目《now深宵新聞》，於今年8月8日被一名公眾人士就上述新聞節目作出兩宗投訴，指節目中展示了廣告材料。兩機構於在陳述中提到，並沒有因展示有關商業信息而獲得任何有值代價或商業利益，錯誤純屬無心之失。通訊局認為有關投訴成立。決定向香港電視娛樂和 now TV 分別發出勸諭。

至於涉及香港商業廣播有限公司（商業電台）的投訴，是在8月10日下午三時至五時直播的娛樂新聞節目，一名公眾人士投訴上述節目，指其中一名嘉賓說出粗言，商業電台提交的陳述中提到，該嘉賓聲稱自己當時所說的用語並非所指的粗言，只是音調與其接近。通訊局認為有關投訴成立，決定向商業電台發出勸諭。