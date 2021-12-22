過去一周增46宗接種異常個案　開打逾9個月錄6552宗相關報告　

新冠疫苗2月底開打至今，不時錄得副作用個案，港府今日(22日)公布，截至本周日(19日)的過去一周，衞生署共接獲46宗接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中沒有死亡報告，至今累計共接獲6,552宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。本港至今錄得51宗離世前14日內接種疫苗的死亡個案，未有1宗被判定與疫苗有關。

港府公布，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，2宗仍待取得更多資料以作評估。

根據醫管局資料，11月22日至12月19日期間，未有接種疫苗的死亡個案比率為每10萬人有136.1宗，而有接種疫苗的死亡個案比率為每10萬人有8.6宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有6.4宗，而有接種疫苗的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.8宗。

港府表示，至今80歲或以上長者的新冠疫苗接種率仍只有約20%，即該年齡層中有80%的長者正處於高風險狀態，政府將擴大接種第3劑疫苗計劃至所有已完成接種2劑疫苗一段時間的人士，目標在明年1月初落實。