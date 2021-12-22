涉串謀呃佣金花紅95萬元　6名前保險代理被廉署起訴

廉政公署今日(22日)落案起訴6名前保險代理，控告他們涉嫌虛報10份保單的經辦代理人，串謀詐騙一間保險公司向其中4人支付佣金及花紅共約95萬港元。各被告已獲准保釋，將於下周二(28日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告36歲陳嘉和(前稱陳家和)為安盛金融有限公司前分行經理；28歲曾梓朗為安盛前組長；至於32歲林子謙、27歲簡加樂、31歲李畢裘及25歲王婉婷均為安盛前保險代理。他們同被控一項串謀詐騙罪名。

案發時陳嘉和是同案其他被告的上線經理。在銷售安盛保險產品時，經辦代理人須作出聲明，確認曾親自向申請人詢問列於保單申請書上的問題、核對申請人的身份，以及見證申請人簽署保單申請書。成功出售保險產品後，經辦代理人及其上線經理可各自從安盛收取佣金及主管佣金，並賺取各種花紅。

控罪指6名被告涉嫌於2014年11月25日至2017年9月28日期間，一同串謀詐騙安盛，即不誠實地及虛假地表示經辦代理人在保單申請書上所作的聲明屬實，從而誘使安盛批核該等保單申請，並向其中4名被告支付該等保單的相關佣金及花紅。

廉署調查顯示，有關勾當涉及10份保單，當中林子謙、簡加樂及曾梓朗被報稱為經辦代理人。3人及其上線經理陳嘉和就該些保單獲安盛支付佣金及花紅分別共逾45萬港元及共約50萬港元。