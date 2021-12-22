鄒幸彤涉顛覆罪還押　第11次申保釋被拒

因在去年6月4日不理警方反對，參與維園悼念六四晚會而被判囚12個月的時任支聯會副主席鄒幸彤，另涉煽動顛覆國家政權一直被還押。她今（22日）被押解往西九龍法院，就該《港區國安法》案件第11次申請保釋。署理總裁判官羅德泉聽罷陳詞後，拒絕其保釋申請，下令鄒須繼續就本案還押。鄒保留8天重新被帶上庭的權利，將於12月31日再作保釋覆核。鄒幸彤今天除申請保釋外，亦申請撤去傳媒報道保釋程序的限制，惟裁判官同樣拒絕申請。

聆訊期間，一名姓蘇男子戴帽進庭，他呈上醫生紙給法庭，又質疑法官未問過他便公開他的姓氏。當鄒陳詞完畢後，有旁聽人士拍掌，亦有人向鄒豎起手指公。律政司代表見狀隨即向法庭表示，上述姓蘇男子昨在高院亦做出類似事情，認為法庭應把他的名字記錄在案。

裁判官聞言即語重心長指，每個地方都有其禮儀，正如出席婚禮或白事，到法庭也有相應禮儀。裁判官坦言，法官不過是個人，如果有人不滿或不尊重法官，他不介意，但是法庭代表着法治制度，而制度是永恒，不會也不應經常變改，希望旁聽市民即使不尊重法官，也應尊重法庭，否則便不應前來旁聽。裁判官最終沒有把姓蘇男子身份記錄下來便散庭。

鄒面對的煽動顛覆國家政權罪指，36歲任大律師的鄒幸彤，與支聯會、李卓人（64歲、工會幹事）及何俊仁（69歲、律師），在2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。此案將於明年1月10日再訊。

案件編號：WKCC 3632/2021