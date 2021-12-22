浸大中藥創新研發中心今開幕　冀5年內獲中美認可展開臨床試驗

香港浸會大學獲創新科技署「InnoHK」創新香港研發平台資助2.5億港元，於去年9月18日成立中藥創新研發中心，今日(22日)正式開幕。中心總裁卞兆祥教授表示，中心將着手研究治療慢性特發性便秘及潰瘍性結腸炎的藥物，期望在5年內取得美國食品及藥物管理局(FDA)及中國國家藥品監督管理局的認可，展開臨床試驗。中心設於科學園的實驗室有6大研究平台，包括藥物研發、臨床前研究、臨床研究及品質控制研究等，以推動中藥研究可持續發展。

卞兆祥指，中心將進行2項研究計劃，分別是治療慢性、特發性便秘的「CDD-2101」以及治療潰瘍性結腸炎的「CDD-2103」。慢性特發性便秘十分普遍，影響全球超過14%人口，不過現行的藥物無法一站式解決腹痛和便秘的問題，治療成效不彰。「CDD-2101」以火麻仁為基礎，含有6種中草藥，為一則古方。浸大早前的臨床和基礎研究顯示，此藥的效果與醫管局常用的番瀉葉苷療效相若，但停藥之後的效果比番瀉葉苷更持久。

而潰瘍性結腸炎則是常見的慢性、漸進性疾病，歐洲和美國分別有250萬人及超過100萬人患有炎症性腸病，而中國到了2025年估計將有150萬宗病例。不過現時的治療方法，包括生物製劑及類固醇的副作用多，復發機會也大。「CDD-2103」是一種新的複方，含有9種中草藥，其中包括黨參，動物實驗已證實此藥有效舒緩潰瘍性結腸炎的症狀，安全性也到位。