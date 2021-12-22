釋放祖堂地　鄉議局將作大規模諮詢　

《施政報告》早前提出釋放新界祖堂地，研究放寬出售門檻，由民政事務局局長徐英偉任主席的「檢討祖堂事務工作小組」早前召開首次會議。鄉議局主席劉業強表示今次會議只是交換意見，下一步會作大規模諮詢，並向政府提出最適合方向，又相信今次是歷史性修改，最重要讓祖堂擁有人有合適照顧。

劉業強在鄉議局會議結束後表示，當日與政府積極交換意見，下一步需要鄉議局向逾6000個祖堂收集意見，希望取得共識向政府反映。他指現存有瓶頸，如需要百分之百的持份者同意才可作決定，方向是希望可理順程序，強調政府尊重鄉議局意見及看法，他亦建議在日後增加處理祖堂事務的透明度及公道，減少爭拗。

被問及政府有否提出方案供參考，他指政府尊重鄉議局與祖堂持份者溝通。他又指修訂《新界條例》是政府行為，如政府可尊重祖堂擁有人想法，相信可暢順推動事情。

他又指將於下月5日與財政司司長陳茂波見面就新一份《財政預算案》提出建議，他表示將會一如既往提出就鄉郊基礎建設設基金，促進新界發展。

另外，劉業強成功連任立法會鄉議局議席，他在會上感謝投票支持他的委員，指今次是該功能界別成立以來第一次選舉，感謝對手、鄉議局副主席莫錦貴，形容兩人在競選期間是君子之爭，打出高質素選戰。