師生戀案男教師續自辯　稱露骨對話全屬「鹹故」

英文科男教師與15歲女學生發展師生戀，被控非禮對方及與對方非法性交之案件，今（22日）於區院續審。控方向被告展示他與女事主之間的來往訊息，當中包括教師曾向女生發送「 I was inside you（我嗰陣喺你入面）」、「not shooting inside is ok la（唔射入去就得啦）」等，直指該些訊息意思顯示2人曾性交。惟被告否認，指訊息內容只是延續他們講述性話題時，所虛構的故事情節，是「講鹹故嘅內容」，並含說笑及調戲成分。被告今天作供完畢，案件押後至明年1月24日待雙方作結案陳詞，然後到2月25日裁決。

被告馮霆麾早前承認與案發時15歲的X發展師生戀，但否認在其家曾與X性交，並指X的指控是謊話。他表示或因他及後與X斷絕聯絡，致X向他報復而誣告他。控方遂向他展示案發期間，兩人的訊息對話，當中X曾表示：「last time not only kiss wor(上次不只接吻）」，被告則回應：「yes, I was inside you（係，我嗰陣喺你入面）」，是顯示2人曾性交。但被告不同意，解釋兩人有默契只會接吻，有關內容只是延續2人講述性話題時所虛構的故事情節，而他向X口述性交過程時，「係包晒成個過程，喺佢耳邊會對佢講埋進入啊、高潮啊」等。被問到向X講這些話題的原因時，被告則表示2人是情侶，「想佢怕羞囉，想佢唔好意思，想調戲佢囉，雖然係露骨，但係調戲嘅行為」。他又指訊息內容在觀感上「係露骨及肉酸」，但本是很私人的對話，且是「唔可以同佢有性行為，而衍生出嚟嘅行為」，他亦有信心「忍到」，不會因說及這些話題便發生性行為。

控方又指X曾問他「 why no blood ge（點解無血嘅）」、「if have blood, your finger will have ga ma（如果有血，你嘅手指會有架嘛」；而被告則回應「everybody is different（每個人都唔同）｣ 、「maybe just no blood（可能就係無血囉）」、「I hope won’t hurt you next time（我希望下次唔會整痛你）」、「want to be close to you（想同你親近）」及「I want you to feel good too（我都想你感覺舒服）」等，認為該些訊息是X向他發問性交後下體沒有流血的原因及被告的回應等。2人之後又談及避孕套事宜，X詢問下次會否買避孕套時，被告則回應「not shooting inside is ok la（唔射入去就得啦）」及「want to have all of you（想要全部嘅你）」等。

對於上述對話，被告否認是描述曾發生過的事，重申只是與X 口述性行為動作時的虛構程節，2人皆知是說笑，又言「虛構嘢可以講任何嘢，唔使負責任架嘛」，而他有描述破處過程，「講痛啊，特登講呢啲嘢出黎，叫關懷又唔算係，借機會講一半淫嘢，一半係關懷嘅嘢，現實無幾可講呢啲嘢，講希望下次、終有一日唔會再痛」，並指若真與女子性交，對方或想聽這些說話。但他強調兩人只是口述及虛構，「正正唔可以性交，就變左講啲咁嘅嘢出黎，變左意淫嘅說話」，承認話題帶有色情成分，「想傳達呢啲色情嘅感受」。

被告馮霆麾（37歲）否認2項非禮，及5項與16歲以下女童非法性交共7罪，指他於2019年1月至8月間，在其住所非禮當時15歲女童X，另與X非法性交。

案件編號：DCCC 552/2021