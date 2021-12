師生戀案男教師續自辯　稱露骨對話全屬「鹹故」

英文科男教師與15歲女學生發展師生戀,被控非禮對方及與對方非法性交之案件,今(22日)於區院續審。控方向被告展示他與女事主之間的來往訊息,當中包括教師曾向女生發送「 I was inside you(我嗰陣喺你入面)」、「not shooting inside is ok la(唔射入去就得啦)」等,直指該些訊息意思顯示2人曾性交。惟被告否認,指訊息內容只是延續他們講述性話題時,所虛構的故事情節,是「講鹹故嘅內容」,並含說笑及調戲成分。被告今天作供完畢,案件押後至明年1月24日待雙方作結案陳詞,然後到2月25日裁決。

被告馮霆麾早前承認與案發時15歲的X發展師生戀,但否認在其家曾與X性交,並指X的指控是謊話。他表示或因他及後與X斷絕聯絡,致X向他報復而誣告他。控方遂向他展示案發期間,兩人的訊息對話,當中X曾表示:「last time not only kiss wor(上次不只接吻)」,被告則回應:「yes, I was inside you(係,我嗰陣喺你入面)」,是顯示2人曾性交。但被告不同意,解釋兩人有默契只會接吻,有關內容只是延續2人講述性話題時所虛構的故事情節,而他向X口述性交過程時,「係包晒成個過程,喺佢耳邊會對佢講埋進入啊、高潮啊」等。被問到向X講這些話題的原因時,被告則表示2人是情侶,「想佢怕羞囉,想佢唔好意思,想調戲佢囉,雖然係露骨,但係調戲嘅行為」。他又指訊息內容在觀感上「係露骨及肉酸」,但本是很私人的對話,且是「唔可以同佢有性行為,而衍生出嚟嘅行為」,他亦有信心「忍到」,不會因說及這些話題便發生性行為。

控方又指X曾問他「 why no blood ge(點解無血嘅)」、「if have blood, your finger will have ga ma(如果有血,你嘅手指會有架嘛」;而被告則回應「everybody is different(每個人都唔同)」 、「maybe just no blood(可能就係無血囉)」、「I hope won’t hurt you next time(我希望下次唔會整痛你)」、「want to be close to you(想同你親近)」及「I want you to feel good too(我都想你感覺舒服)」等,認為該些訊息是X向他發問性交後下體沒有流血的原因及被告的回應等。2人之後又談及避孕套事宜,X詢問下次會否買避孕套時,被告則回應「not shooting inside is ok la(唔射入去就得啦)」及「want to have all of you(想要全部嘅你)」等。

對於上述對話,被告否認是描述曾發生過的事,重申只是與X 口述性行為動作時的虛構程節,2人皆知是說笑,又言「虛構嘢可以講任何嘢,唔使負責任架嘛」,而他有描述破處過程,「講痛啊,特登講呢啲嘢出黎,叫關懷又唔算係,借機會講一半淫嘢,一半係關懷嘅嘢,現實無幾可講呢啲嘢,講希望下次、終有一日唔會再痛」,並指若真與女子性交,對方或想聽這些說話。但他強調兩人只是口述及虛構,「正正唔可以性交,就變左講啲咁嘅嘢出黎,變左意淫嘅說話」,承認話題帶有色情成分,「想傳達呢啲色情嘅感受」。

被告馮霆麾(37歲)否認2項非禮,及5項與16歲以下女童非法性交共7罪,指他於2019年1月至8月間,在其住所非禮當時15歲女童X,另與X非法性交。

案件編號:DCCC 552/2021