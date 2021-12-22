市價41折推售新一期綠置居3屋苑　3.95萬元首期可做業主

新一期綠置居擬以市價41折出售3屋苑，涉及4,693個單位；屋苑包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑；建議售價介乎79萬至286萬港元，其中以馬鞍山錦柏苑的入場費最平，換言之申請者只需約3.95萬港元首期就有望成為業主。房屋委員會擬於明年第3至第4季接受申請，第4季展開攪珠、預計最快明年年底開始選樓。

今次規模最大是位於欣榮街的油塘高宏苑，共提供2,021個單位，擬為A及B座，預計關鍵日期分別為2024年11月30日及2025年1月31日，建議售價為88萬至286萬港元。其次是位於恆泰路的錦柏苑，提供1,896個單位，預計關鍵日期為2026年2月28日，建議售價為79萬至273萬港元。至於清濤苑則位於清曉路，共提供776個單位，預計關鍵日期為2024年10月31日，建議售價為117萬至229萬港元。

據悉房委會參考上一期綠置居及居屋的銷售反應，發現綠表申請者傾向選擇面積較大且地區較佳的單位，故會檢視日後潛在的綠置居項目，考慮能否修改單位組合比例，而今次油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑內面積較小的單位數目已盡量減少，不過據知兩者仍有約一半單位少於300平方呎。

新一期綠置居及居屋擬收緊轉售限制，日後買家須住滿15年才可補地價於公開市場轉售單位，比之前限制的10年為多。房委會亦擬將在第二市場以不高於原價轉售單位的期限，由首次轉讓日期起計首2年延長至首5年，即買家購入單位的第6年起，才可未補價將單位轉售予綠表或白居二等買家。而房委會擬將所有於綠置居2020/21剩餘的單位，以一年一度的特快公屋編配計劃為平台，向申請公屋約一年或以上的合資格的人士推售。

此外，上一期提供逾3,000個單位的綠置居項目，包括共2,112個單位的鑽石山啟鑽苑、約800個回收租置單位及「貨尾」青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位。其中因位置優越而最受矚目的鑽石山啟鑚苑最快於明日(23日)售罄！根據房屋委員會成交記錄冊，截至今日(22日)，啟鑽苑已有2,111個單位售出，即目前僅剩餘1個單位尚未出售，房屋署明日將邀請約2,200位申請者獲邀揀選綠置居單位。