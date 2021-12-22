今增7宗輸入悉數染變種　另6男1女中招Omicron累計34病例

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(22日)新增7宗輸入病例，至今本港個案累計12,549宗。

個案涉及3男4女，全部涉感染變種病毒株，年齡介乎22至61歲。1人由加強監測A組高風險地區抵港，3人由A組指明高風險地區抵港，2人由抵港當日為A組指明地區(高風險)的地區抵港，另外1人由當抵港當日為B組指明地區(中風險)的地區抵港。5人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，即證實染疫；1人於檢疫期間確診，而個案12551是早前輸入個案(編號12532)的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

上述個案中，個案12548和12549分別涉及1名61歲男病人和1名58歲女病人，居於元朗沙井路11號金碧花園3座。他們於12月2日離開香港前往英國，12月3日和12月17日於英國進行的病毒檢測結果未有驗出病毒。他們從英國乘搭航班CX252於12月20日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的新冠肺炎檢測結果證確診，並確認帶有N501Y變種病毒株。男病人12月19日出現病徵，Ct值少於20，女病人沒有病徵，Ct值少於20。2名病人均已於香港接種2劑由內地及德國共同研製的復必泰疫苗。

此外，中心匯報12月20日及21日公布7宗輸入個案(12537、12540、12541、12542、12543、12544及12545)的調查進展，涉及6男1女，年齡介乎29至61歲。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認7宗個案均帶有需要關注的變種病毒株Omicron。4宗於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，3宗在檢疫期間確診。

連同上述7宗個案，香港至今共錄得34宗涉及Omicron的個案。