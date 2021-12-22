環保署明年1月2日推天然聖誕樹回收計劃　各區共設15收集站

為鼓勵社會各界回收及循環再造園林棄置物，環境保護署今(22日)呼籲市民及工商機構透過2021至22天然聖誕樹回收計劃，回收擬棄置的天然聖誕樹。有關收集日期將由明年1月2日開始，至同月5日，為期4日，收集地點則位於共15個中央收集站及地區收集站。

環保署稱，計劃只限於回收天然聖誕樹，聖誕樹在送往回收前須拆除燈飾、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。同時，該署鼓勵市民將其他小型植物(如聖誕花)重新栽種；至於塑膠製的聖誕樹及裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。

環保署續稱，今年新增綠在灣仔及綠在西貢兩個地區收集站，方便市民參與聖誕樹回收計劃。回收得來的聖誕樹會在Y·PARK (林·區)與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木傢具或藝術品等。

另外，該署指，凡於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者均會獲發電子證書；而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物。此外，今年的天然聖誕樹回收計劃會繼續與《綠綠賞(電子)積分計劃》合作，凡於收集日期間在回收環保站回收聖誕樹的參與者，可登記成為「綠綠賞」智能積分計劃會員，日後可憑積分卡在提交回收物品時賺取電子積分以兌換禮品。